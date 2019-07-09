Наньнин, Китай, , 15:39 — REGNUM

Проливные дожди в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая нарушили быт более 280 тыс. человек, сообщили в местном департаменте по чрезвычайным ситуациям, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

От наводнений и подтоплений пострадали 40 уездов и районов городов Наньнинь, Лючжоу, Гуйлинь, Гуйган, Хэчи, Лайбинь и Чунцзо. В общей сложности 286 329 местных жителей пострадали, один пропал без вести и 9302 вынуждены были переселиться в безопасное место, по данным на 17:00 по местному времени 9 июля.

Дожди также повредили более 15 тыс. гектар зерновых. В общей сложности 467 домов было смыто и еще 759 было повреждено в разной степени. В регионе объявлен синий уровень погодной опасности. Ливни ожидаются в города Учжоу, Юйлинь, Циньчжоу, Фачэнган, Бэйхай, Чунцзо и Байсе в предстоящие сутки.

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