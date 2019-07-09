Красногорск, , 16:52 — REGNUM

Московская областная дума рассмотрит вопрос об организации электронного голосования на выборах в одном из муниципальных образований региона. Об этом в ходе брифинга заявил председатель областного парламента Игорь Брынцалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Решение региональных властей будет зависеть от результатов выборов в Московскую городскую думу 8 сентября 2019 года.

«Такое право законодатель дал на федеральном уровне. Сейчас посмотрим, как коллеги 8 сентября проведут выборы. Посмотрим, что удалось, какие плюсы и что можем лучше сделать, ведь технологии с каждым годом развиваются. Может быть, действительно, как эксперимент, в каком-нибудь из муниципальных образований рассмотрим», — отметил Брынцалов.

Он также сообщил, что за 2019 год было проведено 19 заседаний Московской областной думы, на которых депутаты рассмотрели 431 вопрос, приняли 682 постановления и вынесли 38 решений. Всего за первое полугодие было принято 172 закона, из которых губернатором подписано 133. В Госдуму РФ были внесены две законодательные инициативы, также подано одно обращение к правительству России.