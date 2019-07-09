Вашингтон, , 16:15 — REGNUM

Глава издательской компании Versus Evil Стив Эскаланте считает, что конкуренция между Epic Games Store и Steam очень выгодна всем представителям игровой индустрии. Об этом сообщает портал PCGamesN 9 июля.

По мнению Эскаланте, конкуренция подобного уровня позволяет издателям, разработчикам и игрокам получать самые выгодные и интересные предложения. Ситуацию на современном игровом рынке он сравнил с конкуренцией компаний GameStop и Electronic Boutique в США.

Стив Эскаланте рассказал, что GameStop и Electronic Boutique находились в одном и том же месте, и игрокам было выгодно «использовать их друг против друга». Благодаря жёсткой конкуренции геймеры всегда могли найти интересующие их игры по наиболее привлекательной цене. По его мнению, тоже самое происходят и сейчас у Epic Games Store и Steam.

Напомним, Versus Evil — это американская независимая компания-издатель видеоигр. Наиболее популярные проекты компании — это трилогия Banner Saga и партийная ролевая игра Piilars of Eternity II: Deadfire. Руководитель Versus Evil Стив Эскаланте ранее работал в Bethesda Softworks.

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