Москва, , 15:38 — REGNUM

Законопроект, зарывающий лазейку для мошенников, стремящихся завладеть недвижимостью, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.

Широкий резонанс получили истории «покупки» квартир с использованием цифровой подписи без ведома собственника. В зоне риска — квартиры, купленные в инвестиционных целях.

«Это распахнутая история для мошенников и мы на минном поле находимся», — отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Законопроектом предлагается установить возможность проведения сделок с недвижимостью с помощью электронных цифровых подписей только с письменного согласия гражданина. Норма вводится только для физлиц.

Так, поправками предлагается установить, что внесение в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений об отчуждении объекта недвижимости, принадлежащего физическому лицу на праве собственности, путем подачи заявления в электронной форме, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью собственника объекта недвижимости или его представителя, осуществляется только при наличии в ЕГРН специальной отметки о возможности такой формы подачи документов.

Эта отметка может быть проставлена только на основании личного заявления собственника объекта недвижимости (его законного представителя) или посредством почтового отправления.

При отсутствии такой отметки орган Росреестра возвращает поданное в электронной форме заявление без рассмотрения, за исключением случаев, когда такое заявление подано в интересах собственника нотариусом или органами государственной власти в соответствии со ст. 19 федерального закона «О государственной регистрации недвижимости».

При этом орган Росреестра обязан уведомить физическое лицо, за которым в ЕГРН зарегистрировано право собственности на объект недвижимости, о возврате соответствующего заявления с указанием причины возврата в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения по почтовому адресу или адресу электронной почты, по которым осуществляется связь с таким физическим лицом.