Рим, , 15:32 — REGNUM

Проблему с вывозом мусора из Рима планируется решать методом создания в регионе Лацио нескольких новых центров по сбору и сортировке отходов, заявил в интервью Il Fatto Quotidiano во вторник, 9 июля, министр по делам окружающей среды Серджо Коста.

Строительство новых центров займет от трех до четырех лет, сказал Коста.

Одновременно с этим власти Италии ведут переговоры с представителями других стран, которым надеются продавать «излишки» своих отходов для переработки. В частности, такие переговоры ведутся с представителями Швеции, сказал Коста.

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