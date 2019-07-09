Бишкек, , 15:31 — REGNUM

Министерство образования и науки Киргизии планирует до конца 2019 года запустить пилотный проект «Күндөлүк» («Дневник»), в рамках которого в школах будет внедряться единая база электронных дневников и классных журналов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что новая система позволит начать вести классные журналы и школьные дневники в электронном формате с последующим отказом от бумажной формы отчетности.

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Также система «Дневник» будет использовать новые инструменты мониторинга образовательной деятельности, что позволит оповещать родителей об успехах ребенка, усиливая их вовлеченность в образовательный процесс и улучшая контроль посещаемости и успеваемости школьников.

«Электронная система «Дневник» направлена на устранение коррупционных механизмов, а также повышение привлекательности, качества и открытости сферы образования», — подчеркивают в министерстве образования Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что в Киргизии работают более 2,2 тысячи школ, в которых обучаются свыше 1,1 миллиона детей.

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