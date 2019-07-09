Москва, , 15:31 — REGNUM

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат Кокорина Кирилл этапированы в исправительную колонию №4 в Белгородской области. Информацию об этом подтвердил адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик.

«Все трое уже в колонии с понедельника, — цитирует Барика «Спорт-Экспресс». — Пока не общался с ними. В ближайшее время планирую посетить и поговорить».

По его словам, в настоящее время все осужденные находятся в карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, братья Александр и Кирилл Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев. Все осуждены за драки в Москве, в результате которых пострадали три человека.

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