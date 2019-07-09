Варшава, , 15:20 — REGNUM

Сотрудник CD Project Red Элвин Лю успокоил геймеров, которые хотят поиграть в Cyberpunk 2077, однако опасаются, что их слабый ПК не позволит сделать это. Об этом 8 июля сообщил портал Wccftech.

Лю сказал в интервью журналистам, что у игры «очень нестандартный движок» Red Engine и в действительности, когда разработчики создавали игру, они ориентировались на консоли первого поколения. Он отметил, что, конечно, те, кто потратил на свой ПК около $2 тыс., получат лучшую картинку, однако и обладатели слабых систем не почувствуют себя особо обделенными.

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Ожидается, что релиз игры Cyberpunk 2077 состоится 16 апреля 2020 года. Одну из главных ролей в нём исполнит актер Киану Ривз, он озвучил одного из главных персонажей.

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