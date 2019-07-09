Хасавюрт, Дагестан, , 15:35 — REGNUM

Потасовка между полицейскими и участниками свадьбы произошла в дагестанском городе Хасавюрте. Гости торжества устроили стрельбу в воздух, а после оказали сопротивление стражам порядка при попытке доставить их в отдел полиции, сообщили ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе МВД Дагестана.

Инцидент произошёл накануне, 8 июля. Местные жители обратились с жалобой в дежурную часть полиции Хасавюрта на людей из свадебного кортежа, которые открыли стрельбу на одной из улиц города. Когда на место приехали сотрудники полиции, стрелки оказали сопротивление, отказавшись ехать в отделение. Правоохранителям пришлось доставить дебоширов в райотдел в принудительной форме.

У нарушителей порядка изъято три охотничьих автомата и один травматический пистолет. В отношении них составлены административные материалы за стрельбу в неположенном месте, а также за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. В МВД добавили, что стрелки осознали свою вину и извинились перед жителями города за своё поведение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 января 2019 года в дагестанском городе Дербенте трехлетний мальчик получил огнестрельное ранение. Трагедия произошла, когда родители вышли с ребенком на улицу посмотреть новогодний салют. Неизвестный, находящийся в толпе зрителей, открыл огонь из ружья, и шальная пуля попала в голову мальчика. Спустя пять дней он скончался в реанимации, так и не придя в сознание.