Луганск, , 15:24 — REGNUM

На подконтрольной украинским силовикам территории были обнаружены позиции боевой техники, расположенные в жилой застройке. Об этом заявил 9 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

«В населённом пункте Трёхизбенка вскрыто размещение трёх бронетранспортёров, а в поселке Геевка размещены четыре БМП», — рассказал он.

Представитель ЛНР призвал мирное население подконтрольных ВСУ территорий не допускать размещение военной техники возле своих домов, а также сообщать обо всех подобных случаях наблюдателям ОБСЕ.

Как сообщил представитель Народной милиции, ранее разведка ЛНР выявила три бронетранспортёра и артиллерийские установки «Нона-С» в районе Новотошковского.

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