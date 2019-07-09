Красногорск, , 15:25 — REGNUM

Власти Подмосковья планируют дополнить цветовую гамму региональных автомобилей такси. Об этом в ходе пресс-конференции заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Эта мера связана с наведением порядка. Планируется разрешить жёлтый цвет автомобиля», — заявил парламентарий.

Сейчас разрешённая цветовая гамма такси — это белый цвет кузова, светоотражающая полоса жёлтого цвета, которая размещена по всей длине боковых поверхностей кузова.

Брынцалов также отметил, что Московская областная дума работает над нормативной базой для развития новых видов транспорта в регионе. Речь идёт о внеуличных видах транспорта: метрополитен, монорельс, железные дороги, фуникулёры и подвесные канатные дороги.