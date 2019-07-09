Горно-Алтайск, , 15:17 — REGNUM

Руководитель информационного отдела Горноалтайской епархии Алексей Тырышкин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сказал, что, несмотря на уважение многочисленных заслуг протоиерея Димитрия Смирнова, считает его высказывание о женских умственных способностях его личным мнением.

Алексей Тырышкин «Умственные способности никак не зависят от гендерной принадлежности, а определяются воспитанием, образованием, окружающей средой и врожденными способностями».

Как уже сообщало ИА REGNUM, слова главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова, вызвавшие широкий общественный резонанс, прозвучали в эфире радио «Радонеж». В ходе своего выступления протоиерей отметил:

«Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но всё-таки это редкость».

Запись эфира опубликована на YouTube-канале «Миссия-ОД» (блог Димитрия Смирнова). Позднее уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест. По её словам, интеллект женщины заключается в том, чтобы его не выпячивать.

Своё мнение в данном вопросе высказал и заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе. В интервью РИА Новости он напомнил, что Русская православная церковь не ставит своей задачей определение того, кто умнее — женщины или мужчины.

«Мы считаем и тех, и других уникальными Божественными творениями», — подчеркнул Вахтанг Кипшидзе.

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