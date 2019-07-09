Вашингтон, , 15:46 — REGNUM

Скандально-известный стример Dr Disrespect снова получил доступ к своему аккаунту на Twitch и провёл первую трансляцию после месяца блокировки. Её посмотрело порядка 80 тыс. человек, сообщает портал PCGamesN 9 июля.

Фанаты стримера встретили его возвращение с энтузиазмом — за несколько часов трансляции Dr Disrespect собрал около $500 пожертвований. Изменился и формат стрима: на нём появилась большая «виртуальная арена» и пропала реклама компании-спонсора Asus. Об инциденте на E3 2019 стример упомянул лишь однажды — он рассказал о своей попытке создать эмодзи для Twitch по мотивам своего проступка, но руководство платформы не одобрило такое нововведение.

Напомним, во время проведения ежегодной игровой выставки E3 2019 Гай «Dr Disrespect» Бэм провёл прямую трансляцию из общественного туалета выставочного центра. После этого канал Dr Disrespect заблокировали на Twitch, а руководство E3 лишило стримера пропуска на выставку. Как оказалось, своим поступком Бэма нарушил калифорнийский закон о вторжении в частную жизнь.

После этого Dr Disrespect извинился за своё поведение и заявил, что «он не осознавал, что нарушает какие-то правила». Бэм заверил своих зрителей в том, что инцидент не был результатом злого умысла, и что он больше не повторится.