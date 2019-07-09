Москва, , 15:02 — REGNUM

Госдума во втором чтении приняла пакет законопроектов, ужесточающих наказание за вождение без пройденного техосмотра, передает корреспондент ИА REGNUM9 июля.

Поправками в КоАП повышается штраф за управление ТС без техосмотра — до 2 тыс. рублей. При этом исключается возможность повторного (в течение 24 часов) привлечения к административной ответственности за управление ТС, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта.

Также вводятся санкции для операторов прохождения техосмотра. За проведение техосмотра без аккредитации повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Вводится штраф за оформление диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении ТС, в отношении которого не проведен технический осмотр или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие этого ТС обязательным требованиям безопасности транспортных средств повлечет максимальный штраф в размере до 300 тыс. рублей.

Еще одним законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности за осуществление деятельности по проведению технического осмотра без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны.

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