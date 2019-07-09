Горно-Алтайск, , 15:15 — REGNUM

Регионом с самой высокой нормой облучения жителей природной радиацией стала Республика Алтай. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения России в 2018 году.

По данным исследований с 2001 по 2017 год, средняя годовая эффективная доза облучения природными источниками в республике составила чуть менее 8,9 миллизиверт в год (мЗв/год) на одного жителя. Этот показатель выше среднего уровня по стране почти в три раза.

Также высокие уровни природной радиации отмечены в Забайкальском крае (7,3 мЗв/год), Еврейской АО (6,7 мЗв/год), Ставропольском крае (5,8 мЗв/год), Туве (5,6 мЗв/год) и Иркутской области (5,1 мЗв/год). Кроме того, в отдельных районах республик Бурятия, Ингушетия и Карачаево-Черкесия средние уровни природного облучения жителей близки к 5 мЗв/год.

Для сравнения, средние годовые эффективные дозы населения из-за радиоактивного загрязнения вследствие Чернобыльской аварии варьируют в диапазоне от сотых долей мЗв/год до 5,9 мЗв/год. Максимальное показатели выявлены в поселке Барсуки Брянской области.

Однако «радиационный фактор не являлся ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения ни в одном из субъектов Российской Федерации», отмечается в докладе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Москве началось строительство моста и дороги рядом с радиоактивным могильником. Ранее здесь была обнаружена зона, где уровень радиации превышал норму в десятки раз. По мнению экспертов, строительные работы на этом участке могут привести к тому, что радиоактивные вещества попадут в Москву-реку, которая расположена всего в нескольких десятках метров от данной территории, и в воздух — в виде пыли.

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