Москва, , 14:52 — REGNUM

Граждане России всё больше доверяют работе правоохранительных органов. Об этом сегодня, 9 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также по теме: Подбрасывание полицией наркотиков — обычная практика: опрос

«Сама по себе работа правоохранительных органов в конечном итоге возвращает доверие россиян», — сказал официальный представитель Кремля, подчеркнув, что стражи порядка ежедневно занимаются работой, нацеленной на обеспечение безопасности граждан и законности.

Читайте также: Жители России стали меньше доверять сотрудникам полиции

При этом Песков отметил, что есть и отдельные случаи, которые являются «нежелательными для повторения и в целом недопустимы». По ним. По словам пресс-секретаря главы государства, ведутся следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, один из таких случае — «дело Ивана Голунова». Журналист был задержан стражами порядка в Москве 6 июня. Мужчину, у которого, как сообщалось, нашли при себе наркотики, обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Сам журналист заявил, что наркотики ему подбросили.

Ранее в сюжете: Путин прокомментировал дело журналиста Голунова

Позднее все обвинения с задержанного журналиста были сняты, уголовное преследование прекращено, а сам обвиняемый отпущен на свободу. Расследование уголовного дела продолжается, однако теперь в отношении неустановленных лиц.