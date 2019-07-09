Аддис-Абеба, , 14:45 — REGNUM

В Аддис-Абебе вступил в силу запрет на передвижение на мотоциклах, передает ВВС Africa.

Мера направлена на предотвращение преступлений, сообщает телерадиокомпания.

Мэр столицы Эфиопии Такеле Ума в прошлом месяце заявил, что мотоциклисты совершают большое количество преступлений. Он добавил, что мотоциклы будут разрешены для людей, использующих их для бизнеса, однако с реализацией постановления возникла путаница.

Так, еомпания по доставке еды «ZMail» была вынуждена приостановить свою деятельность, пока не будут выяснены детали. В прошлом месяце другая компания «Deliver Addis» объявила на своей странице в Facebook, что власти начали конфисковывать мотоциклы.

В последние годы мотоциклы стали набирать популярность в Аддис-Абебе. Это средство передвижения помогает избежать пробок, однако мотоциклы в столице Эфиопии не так популярны, как во многих других африканских городах, таких как Найроби, передает ВВС.