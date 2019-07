Вашингтон, , 15:10 — REGNUM

Разработчики из инди-студии Pillow Pig Games представили новый проект по франшизе Turok с подзаголовком Escape from Lost Valley. Игра выйдет 25 июля 2019 года, сообщается на её официальной странице в сервисе Steam.

Издателем проекта выступила компания Universal Studios Interactive Entertainment. Сообщается, что Turok: Escape from Lost Valley основана на комиксах о персонаже Туроке, впервые опубликованных в 1954 году. В новой игре геймерам предстоит искать выход из опасного мира, населённого динозаврами и сражаться с ними при помощи лука и ножа.

Escape from Lost Valley стала победной работой на конкурсе среди разработчиков игр, организованного компаниями Universal Studios Interactive Entertainment и Unity. В рамках этого соревнования независимые разработчики должны были создать игру по одной из франшиз Universal: Back to the Future, Battlestar Galactica, Voltron, Jaws и Turok.

Напомним, Turok — это серия игр в жанре шутера от первого лица. В каждой из них игроки берут на себя управление персонажем по имени Турок, который сражается с динозаврами в опасном доисторическом мире. Серия была тепло принята геймерами, а в 2008 году вышла игра-перезапуск франшизы.

