Нур-Султан, , 14:28 — REGNUM

Бывшему заместителю министра образования и науки Казахстана Эльмире Суханбердиевой грозит штраф в размере 6,25 млн тенге ($16,2 тыс.), сообщает 9 июля издание Informburo со ссылкой на государственного обвинителя.

В Нур-Султане начался судебный процесс по делу бывшего замминистра образования, которая подозревается в злоупотребление должностными полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности.

Во время судебного заседания представитель прокуратуры предложил назначить Суханбердиевой наказание в виде штрафа с конфискацией имущества, а также пожизненно запретить занимать должность на государственной службе.

Напомним, заместитель министра образования и науки Казахстана Эльмира Суханбердиева взята под стражу на два месяца 6 июня 2019 года. На должность замминистра она была назначена в апреле 2016 года. В августе 2017 года Суханбердиева ушла в отпуск по уходу за ребенком.

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