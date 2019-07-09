Каспийск, Дагестан, , 14:50 — REGNUM

Военнослужащие Каспийской флотилии в Дагестане и Астраханской области провели траурную акцию в память о подводниках, погибших 1 июля в Баренцевом море. Они спустили на воду венки и цветы, а также почтили память моряков минутой молчания, сообщили ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе Южного военного округа.

Ранее в знак скорби на всех кораблях Каспийской флотилии были приспущены Андреевские флаги, а также даны звуковые сигналы корабельными тифонами (сигнальными устройствами).

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате, проводившем батиметрические измерения в водах Баренцевого моря, вспыхнул пожар. В результате аварии погибли 14 моряков-подводников, в их числе семь капитанов 1-го ранга, а также два Героя России. Причиной пожара стало возгорание в аккумуляторном отсеке, распространившееся на соседние помещения аппарата. Утром 6 июля офицеры были похоронены на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

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