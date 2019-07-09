Сеул, , 14:18 — REGNUM

В Южной Корее впервые пройдет космическая неделя Korea Space Week. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

По их словам, космическая неделя пройдет с 17 по 21 июля.

В период с 18 по 20 июля в пятизвездочном отеле Conrad Seoul пройдет Korea Space Forum, в котором примут участие 40 человек, включая представителей International Lunar Exploration Working Group и Европейского космического агенства (ESA).

В рамках космической недели также пройдут различные научные и культурные мероприятия для детей и подростков.

17 июля в 17 начальных школах по всей стране пройдет конкурс ракет, 21 июля один из специалистов НАСА прочтет лекцию в Национальном музее наук города Тэгу.