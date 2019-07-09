Улан-Удэ, , 14:15 — REGNUM

В Бурятии с начала года выросло число ДТП со смертельным исходом. Если в первом полугодии 2018 года погиб 41 человек, то за шесть месяцев 2019-го — 51. Такие цифры привели ИА REGNUMв пресс-службе МВД республики.

При этом полицейские отметили положительную тенденцию снижения общего числа ДТП и количества раненых в них людей.

«За шесть месяцев зарегистрировано 486 ДТП (шесть мес. 2018 г. — 516), в результате которых 635 человек получили травмы различной степени тяжести (шесть мес. 2018 г. — 691)», — сообщили в ведомстве.

Большинство аварий происходит из-за нарушения правил дорожного движения водителями. Так, по вине пьяных водителей совершено 75 ДТП, в результате которых погибли 19 человек и 118 получили травмы различной степени тяжести. При этом ежедневно сотрудники ГИБДД задерживают до 20 водителей, управляющих автомобилями в состоянии опьянения.

«Всего с начала года возбуждено 2181 дело об административных правонарушениях в отношении нетрезвых водителей (ст. 12.8 КоАП РФ). 624 автолюбителя отказались от прохождения освидетельствования, 622 — задержаны за повторное управление транспортом в нетрезвом виде, а это влечет уже уголовную ответственность (ст. 264 УК РФ)», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на снижение уровня преступности, Бурятия все еще остается лидером по этому показателю в России. Причем, каждое четвертое преступление в республике совершается людьми в состоянии алкогольного опьянения.

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