Балашиха, Московская область, , 14:01 — REGNUM

Вопрос строительства дублёра Щёлковского шоссе по территории национального заповедника «Лосиный остров» будет вынесен на общественные слушания. Об этом журналистам заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Общественные слушания будут совершенно точно, когда проект придет в активную фазу, сейчас сама разработка проекта отсутствует, есть постановление правительства начать выделку 139 га на проектные работы под строительство трассы», — отметил Брынцалов.

Парламентарий добавил, что взамен утраченных территорий на баланс «Лосиного острова» будет передано в 10 раз больше земли — порядка 2000 га. Это земли Егорьевского и Московского военного лесничеств, прилегающих к парку.

«Есть какая-то часть людей, которая против, но она всегда есть. Что она очень большая, я бы так не сказал — мы сделали социологию по поручению правительства Московской области: более 70% людей, которые живут в той части — это Щёлково, Богородский городской округ, часть Балашихи, все за то, чтобы построить Щёлковское шоссе, потому что в день там проезжают 126 тысяч машин, это в четыре раза больше нормы», — пояснил Брынцалов.

Глава подмосковного парламента отметил, что проектные решения по вопросу строительства дублёра шоссе должны быть выполнены с учётом требований жителей и экологов, чтобы проблема загруженности Щёлковского направления была решена с минимальными потерями для флоры и фауны национального заповедника.