Москва, , 13:54 — REGNUM

Сотовый оператор «Мегафон» и компания Tinder планируют запустить новый сервис знакомств. Об этом 9 июля сообщил «Коммерсантъ».

Абоненты сети компании получат возможность завести «золотой» аккаунт Tinder за фиксированную ежемесячную абонентскую плату, размер которой составит 499 рублей. При этом они могут заходить в приложение сервиса знакомств даже при отрицательном балансе. В компании отметили, что около 30% всех российских пользователей Tinder сейчас являются абонентами «Мегафона».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Tinder стало одним из самых кассовых приложений по итогам первой половины 2019 года. Пользователи потратили на него около $497 млн.

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