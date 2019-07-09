Грозный, , 13:49 — REGNUM

В Чечне не зафиксировано эпидемии полиомиелита. Слухи об этом являются дезинформацией. Массовые подворные обходы специалистов-медиков связаны с «подчищающей» иммунизацией против этого опасного заболевания. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории республиканского управления Роспотребнадзора Хава Рабуева.

По ее словам, в Чечне в настоящее время растет число детей с незаконченной иммунизацией против полиомиелита, в том числе в связи с большим числом отказов.

«Врачи начали подворовые обходы с целью проведения иммунизации населения. Они разъясняют родителям, которые отказываются от проведения прививок своим детям, что они подвергаются риску заражения паралитическим полиомиелитом», — цитирует специалиста Роспотребнадзора ИА «Чечня Сегодня».

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Напомним, подобная паника в Чечне из-за слухов о распространении полиомиелита происходила в 2017 году. В ситуацию пришлось вмешаться главе Чечни Рамзану Кадырову. По его поручению было установлено, что слухи об эпидемии из-за сделанных прививок распространила некая медсестра. Кадыров призвал всех жителей исполнить свою обязанность перед детьми — сделать им прививки, а тем, кто тиражирует эти слухи, пригрозил ответственностью.