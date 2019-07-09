Москва, , 13:33 — REGNUM

Министерство просвещения РФ открыло онлайн-приёмную о ходе реализации национального проекта «Образование», сообщается на сайте министерства.

Любой желающий может задать вопросы и внести предложения по реализации нацпроекта «Образование». Все вопросы и ответы проанализирует министр просвещения Ольга Васильева.

В Минпросвещения отметили, что нацпроект направлен на достижение ключевых задач системы образования России и обеспечит конкурентоспособность российского образования.

Подробнее: Васильева назвала первостепенную задачу Минпросвещения РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпросвещения Ольга Васильева заявляла, главной задачей для Министерства просвещения РФ на ближайшие годы станет реализация национального проекта «Образование».

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