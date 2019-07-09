Москва, , 14:17 — REGNUM

Звезды российской эстрады сняли клип в поддержку фигурантов дела «Новое величие». Видео было опубликовано на странице телеведущей Татьяны Лазаревой в социальной сети Facebook.

В записи песни «Хочу чаю» приняли участие сама Татьяна Лазарева, а также певцы Максим Леонидов, Борис Гребенщиков, Петр Налич, Роман Зверь, Вася Обломов, Алексей Кортнев, Андрей Макаревич и другие. Текст песни написал солист группы «Чиж» Сергей Чиграков.

В песне поется о судьбе политзаключенного .

«А суд недолго продолжался, присудили калыму и наказали: своих песен да чтоб не пел он никому». Сергей Чиграков, певец

На странице в Facebook, где было опубликовано видео 7 июля, Лазарева обратилась к подписчикам с просьбой активно участвовать в жизни своей страны.

«Новое величие» — общественная организация, созданная в 2017 году. Участники организации в текущий момент подозреваются в организации экстремистского сообщества и планировании государственного переворота. В 2018 году шестеро членов «Нового величия» были задержаны. В поддержку двух фигурантов дела Марии Дубовик и Анны Павликовой были запущены хэштеги в социальных сетях #freeAnya и #freeMasha, а 15 августа 2018 года состоялась несогласованная акция «Марш матерей». Одним из организаторов марша была Татьяна Лазарева.

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