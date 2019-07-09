Воронеж, 9 июля 2019, 13:20 — REGNUM
Жители Воронежа вышли на пикет против уплотнительной застройки на улице Лизюкова — акция проводится 9 июля в сквере у Никитинской библиотеки, напротив мэрии, сообщает ИА REGNUM. Организаторы акции, как сообщили в администрации города, направили уведомление о мероприятии.
Участники акции протестуют против строительства многоэтажного жилого дома по адресу улица Лизюкова, 50а, рядом с остановкой Улица 60-летия ВЛКСМ, который в течение нескольких лет являлся предметом судебного спора между застройщиком (ООО «Стройфинанс») и мэрией.
С участниками пикета встретился руководитель городского управления строительной политики Владимир Пешков, который отметил, что «увещевания» на застройщика никак не повлияли, но обещал встречаться с местными жителями, «поскольку у них много вопросов не только по поводу стройки, но и подхода к школе, обустройства канализации и благоустройства».