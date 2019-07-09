Воронеж, , 13:20 — REGNUM

Жители Воронежа вышли на пикет против уплотнительной застройки на улице Лизюкова — акция проводится 9 июля в сквере у Никитинской библиотеки, напротив мэрии, сообщает ИА REGNUM. Организаторы акции, как сообщили в администрации города, направили уведомление о мероприятии.

Участники акции протестуют против строительства многоэтажного жилого дома по адресу улица Лизюкова, 50а, рядом с остановкой Улица 60-летия ВЛКСМ, который в течение нескольких лет являлся предметом судебного спора между застройщиком (ООО «Стройфинанс») и мэрией.

«Администрация уже много лет глубоко погружена в эту проблему. Город отказал в выдаче разрешения на это строительство, и почти шесть лет судился с застройщиком, который оспаривал такое решение», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.

«К сожалению, мэрию решением суда вынудили выдать разрешение на строительство. Проектная документация должным образом прошла экспертизу, и застройщик вправе рассчитывать на возведение 25-этажного дома. В интересах жителей соседних домов администрация вступила с застройщиком в сложный переговорный процесс, что в результате позволило снизить этажность — до 16 этажей», — пояснили в пресс-службе мэрии, отметив, что от других участков, которые были предложены в обмен на отказ от строительства в этом месте, застройщик отказался.

С участниками пикета встретился руководитель городского управления строительной политики Владимир Пешков, который отметил, что «увещевания» на застройщика никак не повлияли, но обещал встречаться с местными жителями, «поскольку у них много вопросов не только по поводу стройки, но и подхода к школе, обустройства канализации и благоустройства».