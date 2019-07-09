Вашингтон, , 13:20 — REGNUM

За прошедшую неделю — с 27 июня по 3 июля — в Соединённых Штатах зарегистрировано 14 новых случаев этого острого инфекционного заболевания. Об этом говорится в докладе, подготовленном Центрами США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сообщает Reuters.

Читайте также: Вспышка кори в США названа самой масштабной за четверть века

Федеральные чиновники отметили некоторый спад роста заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей, когда количество заболевших корью составило 18 человек. Всего же с начала 2019 года число заболевших достигло 1109 человек в 28 штатах.

«Это самая масштабная вспышка заболеваемости корью в США с 1992 года», — говорится в сообщении.

Эксперты в области здравоохранения утверждают, что вирус распространился в основном среди детей школьного возраста, чьи родители отказались делать им прививку против кори, паротита и краснухи.

Также по теме: В ВОЗ рассказали о четырехкратном росте заболеваемости корью в мире

Напомним, корь была объявлена ликвидированной в Соединённых Штатах в 2000 году, что говорит об отсутствии непрерывной передачи заболевания в течение года. В CDC предупредили, что страна рискует потерять свой статус ликвидации кори, если вспышка заболеваемости, которая началась в октябре 2018 года в Нью-Йорке, продолжится до октября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В США зафиксировали 880 случаев заболевания корью с начала года