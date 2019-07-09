Черкесск, , 13:05 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии начата проверка исполнения законодательства об обеспечении граждан льготными лекарствами. С жалобой на нарушения закона обратилась на «прямую линию» с Владимиром Путиным местная жительница Аминат Едиева.

По словам женщины, чиновники на местах не могут решить эту проблему без вмешательства президента. В эфире федерального телеканала Едиева рассказала, что ей приходится экономить и делать инъекции назначенных препаратов уже использованными шприцами.

«Суть вопроса заключалась в том, что она как льготник имеет право на получение рецептурных препаратов, однако не получает необходимые лекарства в должном объеме», — говорится в сообщении Следственного комитета по региону.

Ведомство организовало проверку по данному обращению, сообщили ИА REGNUM 9 июля в СКР.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минздрав России выявил в ряде российских регионов массовые нарушения при оформлении и отпуске льготных лекарственных средств. Так, несвоевременно получали препараты по уже выданным рецептам в Адыгее, на Алтае, Брянской области, Дагестане, Коми, Краснодарском крае, Тверской области, Хакасии и Ярославской области). Проверки с обеспеченностью лекарствами льготников были проведены в связи с обращениями граждан.

Владимир Путин поручил правительству РФ в срок до 1 августа 2019 года разработать нормативные акты для создания единого реестра граждан, нуждающихся в лекарственных средствах.