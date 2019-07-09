Нур-Султан, , 13:04 — REGNUM

Министерство здравоохранения Казахстана направило запрос в адрес компании, по вине которой произошла утечка персональных данных пациентов. Об этом сообщили 9 июля в пресс-службе минздрава.

В ведомстве уточнили, что детальная информация о случившемся инциденте будет предоставлена по итогам проверки уполномоченными органами в сфере информационной безопасности. В министерстве также отметили, что до произошедшей утечки информации сбои нарушений целостности данных не были зафиксированы.

Напомним, 9 июля в Центре анализа и расследований кибератак (ЦАРКА) сообщили, что персональные данные сотен тысяч пациентов медицинских организаций Казахстана находились в открытом доступе. В частности, доступ к персональной информации имели неавторизованные пользователи сайта.

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