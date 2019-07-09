Красногорск, , 13:02 — REGNUM

Власти Подмосковья планируют принять закон об увеличении в регионе прожиточного минимума пенсионера на 2020 год. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект будет рассмотрен в третьем квартале 2019 года.

«Традиционно из бюджета Подмосковья будут выделены средства на региональную социальную доплату к пенсии. В текущем году прожиточный минимум пенсионера Московской области составляет 9908 рублей, что превышает размер прожиточного минимума по России — 8846 рублей», — уточняется в итоговых материалах к работе Мособлдумы за первое полугодие 2019 года.

Напомним, с 1 сентября 2018 года в Подмосковье заработала новая льгота для пожилых людей: жители области, достигшие 60 лет и старше, могут бесплатно пользоваться общественным транспортом Москвы.