Рим, , 12:59 — REGNUM

Депутаты партии «Лига» Маттео Сальвини внесли в парламент Италии законопроект о значительном повышении штрафов за нарушение закона о безопасности, передает информагентство ANSA во вторник, 9 июля.

Штрафы для перевозчиков мигрантов могут вырасти с нынешних 10−50 тысяч евро до 10 тысяч — 1 млн евро.

В последние недели поток нелегальных мигрантов из Северной Африки в Италию вновь несколько вырос, и итальянские власти рассматривают новые меры по ограничению миграции.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.