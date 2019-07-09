Таллин, , 12:52 — REGNUM

Эстонская прокуратура прекратила уголовное дело в отношении пяти военнослужащих срочной службы, которые в феврале 2019 года избили своего сослуживца. Им было назначено 80 часов общественно полезных работ в течение 5 месяцев. Двое из них уже выполнили обязательство, другие продолжают выполнять общественно-полезные работы.

Как заявили корреспонденту издания err.ee в прокуратуре, целью наказания является не само наказание, а предотвращение таких случаев в будущем. Тем более что виновники происшествия ранее не привлекались к уголовной ответственности, и выражают сожаление о случившемся.

Потерпевшему были нанесены незначительные телесные повреждения, не требующие госпитализации. По эстонскому уголовному законодательству за такие действия полагается денежный штраф или лишение свободы сроком до года.

Батальон, в котором произошёл инцидент, расположен в провинции Ида-Вирумаа с преимущественно русскоязычным населением.

Председатель радикально-националистической Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме пытался политизировать ситуацию, заявив, что в данном батальоне русскоязычные солдаты терроризируют эстонцев. По его словам, они отказываются говорить на эстонском не только со своими сослуживцами, но даже с офицерами, а во время исполнения эстонского гимна демонстративно поют российский гимн. Министр обороны Эстонии Юри Луйк опроверг его слова, по его мнению, конфликт не имел национальной окраски.