Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM

Низкий уровень киберграмотности делает клиентов банков в России лёгкой добычей мошенников. Как следует из доклада Центробанка, представленного на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, из-за собственной беспечности и отсутствия знаний в сфере безопасности своих средств на счетах граждане в России лишаются почти в каждом третьем случае (29%).

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Также среди самых больших рисков оказаться жертвой злоумышленников называется потеря гаджета (27%), пишет газета «Известия». Третьим по популярности способом хищения средств со счетов клиентов финансовых организаций стала кража банковских карт (11%).

Отмечается, что 60% граждан теряют накопления из-за психологических приёмов злоумышленников. Большинство мошенников пользуются старыми схемами: представляются сотрудниками банка и службы безопасности, узнают персональную информацию держателей карт, а затем выводят средства со счетов.

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Крадущих деньги с кредитных карт мошенников можно поймать за руку

Эксперты отмечают, что в России на сегодня случаи хищений денежных средств с использованием методов социальной инженерии превышают 80%, и проблема нарастает с взрывной скоростью. Исправить ситуацию, по мнению аналитиков, может только полноценное развитие в России программ по киберграмотности для населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платёжных терминалов. Мошенническая схема заключается в том, что преступник, не вставляя банковскую карту в терминал, начинает осуществлять какую-либо операцию, но не завершает её. В результате следующий клиент, который вставит карту в этот терминал и введёт пин-код, завершит предыдущую операцию и лишится своих средств, оплатив чужой счёт.

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