Томск, , 12:42 — REGNUM

ГУ МЧС России по Томской области объявило оперативное предупреждение в связи с тем, что в регионе ожидается ухудшение погодных условий. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, ссылаясь на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 июля по области сохранятся местами умеренные и сильные дожди, грозы, град, порывистый ветер при грозах 15−20 м/с.

Спасатели просят жителей региона соблюдать меры безопасности.

Как уже сообщало ИА REGNUM, непогода также накроет Хакасию. В республике объявлено штормовое предупреждение. 10 и 11 июля здесь ожидаются дожди, ливни, грозы, град, местами крупный, сильный ветер, местами при грозах шквал до 25 м/с.

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