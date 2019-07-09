Пекин, , 12:35 — REGNUM

Более 9 тыс. человек подверглись административному аресту за оказание помех работе железнодорожного транспорта в Китае за первую половину 2019 года, сообщает 9 июля газета China Daily.

Наказание коснулось тех пассажиров, которые наглым образом занимали чужие места, находились в поезде в очень пьяном состоянии, пытались проехать без билетов и специально останавливали поезда без видимой на то причины, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР.

Отметим, что железнодорожная полиция запустила 8 июля общенациональную кампанию по обеспечению безопасности на железных дорогах и в особенности на скоростных поездах.