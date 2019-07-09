Шэньян, Китай, , 12:28 — REGNUM

Водитель, который в 2018 году целенаправленно направил свой автомобиль в толпу школьников и убил шестерых детей, ранив при этом еще 20, был приговорен судом провинции Ляонин на северо-востоке Китая к смертной казни, сообщает 9 июля агентство Синьхуа.

Промежуточный народный суд Хулудао провинции Ляонин огласил смертный приговор гражданину Хань Цзихуа в 14:00 по местному времени 9 июля. Суд отдельно обратил внимание на преднамеренность и осознанность совершенных Ханем преступных действий в отношение группы детей.

Свой поступок Хань объяснил испытываемыми им материальными и психологическими трудностями. Именно это, по словам Ханя заставило его в 12:18 по местному времени 22 ноября 2018 года начать давить группу из 60 учащихся второй начальной школы уезда Цзяньчан города Хулудао.

Напомним, что шестеро учеников скончались от полученных травм и еще 20 человек получили ранения. Из них 18 были детьми и двое оказались взрослыми.

Несмотря на то, что ранее обвиняемый не привлекался к ответственности и выразил раскаяние за содеянное, суд решил, что вред, нанесенный им близким погибших детей настолько велик, что пощады ему быть не может.

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