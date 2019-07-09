Москва, , 12:26 — REGNUM

Сегодня, 9 июля, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория инициативной молодёжи «Бирюса 2019». В этом году форум получил федеральный статус, сообщается на сайте Кремля.

Форум нацелен на обсуждение таких важных задач, как динамичное развитие Красноярского края и других регионов Сибири, укрепление энергетического потенциала России, подготовка современных управленческих кадров и т. д.

«Инициативная молодёжь съезжается на форум для того, чтобы предложить свои подходы для решения существующих проблем в стране, а также для повышения своих профессиональных компетенций», — отметил Путин и пожелал участникам успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 по 15 июля 2019 года на форуме «Территория инициативной молодежи «Бирюса» на берегу Красноярского водохранилища начинает работу смена федерального значения «Энергия».

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