Нальчик, , 12:20 — REGNUM

В Кабардино-Балкарии раскрыта преступная схема по обналичиванию денежных средства. Группа лиц три года занималась незаконной банковской деятельностью, переведя через свои структуры незаконно 3 млрд рублей. Доход преступников составил более 270 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Деятельность преступной группы была пресечена в результате мероприятий по декриминализации объектов финансово-кредитной сферы на Северном Кавказе. Сотрудники ФСБ и МВД при поддержке Росгвардии провели 16 обысков по местам проживания фигурантов дела и в офисах подконтрольных им фирм. Были изъяты вещественные доказательства противоправной деятельности, в том числе большое количество печатей, документы различных организаций, компьютерная техника, а также крупная денежная сумма в рублях и иностранной валюте.

Установлено, что злоумышленники под видом коммерческой деятельности проводили незаконные финансовые операции. Их «клиенты» переводили на счета подконтрольных им фирм денежные средства, после чего в обналиченном виде деньги возвращались, а мошенники получали проценты за свою услугу.

Задержаны шестеро участников схемы по обналичиванию, допрошены 25 причастных к совершению преступления лиц. Подозреваемым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. В отношении них суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года МВД разоблачила преступную группу, занимавшуюся обналичиванием денежных средств на территории Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Злоумышленники «отмыли» порядка 535 млн рублей, заработав на этом 19 млн рублей.