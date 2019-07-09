Токио, , 13:10 — REGNUM

Разработчики из Game Freak представили новый трейлер своей игры Pokemon Sword and Shield. Особое внимание игроков привлёк необычный покемон-пирожное, сообщает портал Eurogamer 8 июля.

В трейлере разработчики показали нескольких новых покемонов. Одним из них стала Alcremie, небольшое существо, похожее на ожившее пирожное со взбитыми сливками. Этот необычный покемон сражается, используя свой крем в качестве оружия и защитной прослойки. По сюжету проекта, кулинары часто используют Alcremie, как своего напарника в кондитерском деле.

Разработчики использовали образ Alcremie, чтобы показать одну из новых функций игры — режим Gigantamax. Входя в него, покемон значительно увеличивается в размерах и меняется визуально. Так, Alcremie превращается в гигантский многоэтажный торт. Игроки посчитали эту особенность персонажа «забавной и очень милой».

Напомним, Pokemon Sword and Shield выйдут 15 ноября 2019 года. В этой игре (Sword и Shield являются различными версиями одного проекта) игрокам предстоит взять на себя управление молодым тренером покемонов, который мечтает собрать всех покемонов и стать лучшим в своём деле. Разработчики из Game Freak обещают добавить в проект множество новых покемонов и уникальных боевых механик для них.

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