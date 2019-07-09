Тайюань , Китай, , 12:14 — REGNUM

Таможенная полиция провинции Шаньси на севере Китая пресекла попытку контрабандного ввоза в Китая 69 изделий из слоновой кости в первой половине 2019 года, сообщат 9 июля агентство Синьхуа.

Таможня города Тайюань, столицы провинции Шаньси с января по июнь расследовала 10 дел, связанных с контрабандой частей животных и продукции из них.

В общей сложности 69 изделий из слоновой кости суммарным весом 1,8 кг, семь изделий из красного коралла весом более 335 граммов, а также три изделия из гигантского моллюска были изъяты полицией.

В основном контрабанда шла из Африки, Южной Азии и Японии, сообщили таможенники. Напомним, что китайские власти запретили еще в 2015 году импорт какой бы то ни было продукции из слоновой кости. В 2017 году были запрещены все коммерческие операции со слоновой костью внутри Китая.

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