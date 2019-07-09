Урумчи, Китай, , 12:06 — REGNUM

Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая вложил 120 млн юаней ($17,44 млн) в улучшение популярных у путешественников автомагистралей, сообщили в региональном департаменте транспорта, сообщает 9 июля газета China Daily.

Шоссе длиной 537 км, соединяющее город Душаньчжин на севере Синьцзяна с уездом Куча на юге региона проходит через живописные леса, луга, ледники и прочие пейзажи. Трасса также известка как одна из самых красивых протяженных дорог Китая.

В регионе было построено 33 автомобильные стоянки в туристических местах, которые могут вместить суммарно более 1,5 тыс. автомобилей, а также 19 экологически-чистых общественных туалетов наряду с 81 мусороперерабатывающей станцией на протяжение всего шоссе.