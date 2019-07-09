Москва, , 12:00 — REGNUM

Строительство жилого комплекса на территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода в Москве начнётся в конце 2019 — начале 2020 года, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на представителей застройщика Capital Group.

Некоторые работы могут начаться и раньше, например, усиление памятников архитектуры, расположенных на объекте.

Перспектива застройки данной территории в центре Москвы вызывает вопросы и неоднозначную реакцию у москвичей. В частности, движение «Архнадзор» сообщило о планах сокращения охраняемой зоны. В соответствии со схемой из акта, представленного на общественные обсуждения, из охранной зоны вырезаны западный угол участка, вся северная половина строения 3 (солодовня и старый элеватор), строение 2 (электростанция и машинное отделение, бывшая варня) и восточная часть строения 1.

«На схеме видно, что значительная часть существующих строений выведена из охранной зоны и, фактически, лишилась защиты. Помимо сокращения охранной зоны, предлагается выделить в зоне регулирования застройки регламентный участок для нового строительства с высотой до 75 м», — заявил градозащитник Игорь Шихов.

В Москомархитектуре рассказали, что первый и третий корпуса, имеющие статус объектов культурного наследия, будут отреставрированы. Второй корпус частично восстановят по историческим чертежам — он не имеет охранного статуса, но важен для сохранения целостности архитектурного ансамбля. Здесь планируется открыть пивной ресторан.

Весной в Москве проходили митинги противников застройки пивзавода. Участники протестных акций выступали против разрушения исторического ансамбля.