Триполи, , 12:37 — REGNUM

Всемирная организация здравоохранения объявила о том, что за последние три месяца в результате боевых действий вокруг Триполи погибло около 1000 человек. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, в это число также входят 60 беженцев, который погибли в ходе атаки на лагерь беженцев в пригороде Триполи, Таджуре.

В апреле 2019 года Халифа Хафтар, верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии, которая удерживает восточную часть Ливии и большую часть юга страны, начал наступление на Триполи, чтобы изгнать из столицы силы, лояльные правительству национального согласия, признанного ООН.

По информации ВОЗ, в результате воздушных атак и наземных боев с апреля 2019 года погибли почти 1000 человек и около 5000 получили ранения. Тем не менее, организация не уточнила, кто из этого числа боевики, а кто — гражданское население.