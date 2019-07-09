с. Ботлих, , 13:07 — REGNUM

Мемориальный комплекс в память об участниках Великой Отечественной войны, афганских событий, а также ополченцев, сражавшихся в 1999 году с боевиками банды Шамиля Басаева, строится в дагестанском селе Ботлих. Сооружение появится у здания администрации Ботлихского района, сообщили ИА REGNUM 9 июля в пресс-службе правительства Дагестана.

Вдоль памятника будут установлены плиты с именами жителей района, павших на полях сражений. На первом ярусе мемориального комплекса расположится музей воинской славы с фотографиями военных лет.

«Говоря о значимости данного объекта, местные жители подчеркнули, что для них важно передавать своему поколению историю района, чтобы потомки знали о подвигах своих предков», — сказано в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в городе Махачкале, в сквере по проспекту Петра I, будет установлен монумент в память о жертвах политических репрессий в Дагестане. Согласно майскому указу главы республики Владимира Васильева, обеспечить работы по сооружению памятника рекомендовано мэрии Махачкалы.

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