Абакан, , 11:14 — REGNUM

Хакасию накроет непогода, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра, 10 и 11 июля в регионе ожидаются дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град.

Кроме того, по прогнозам синоптиков, ожидается усиление северо-западного ветра до 13−18 м/с, местами при грозах шквал до 25 м/с.

Жителей Хакасии просят соблюдать меры безопасности. Предупреждение о непогоде направлено главам муниципалитетов, руководителям министерств и ведомств, объектов экономики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года Боградский район Хакасии пострадал от крупного града. Ущерб, причинённый непогодой, оценивается. По словам местных жителей, местами слой града и снега превышал 20 см. Побило все растения в огородах.

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