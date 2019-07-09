Кембридж, Великобритания, , 11:55 — REGNUM

В многопользовательской игре Elite Dangerous подходит к концу исследовательская экспедиция Distant Worlds 2. За шесть месяцев виртуального путешествия до пункта назначения добралось менее четырёх тысяч игроков, сообщило игровое издание Kotaku 8 июля.

В экспедиции приняли участие 13 615 человек из 75 стран мира. Однако до пункта Beagle Point смогли добраться лишь 3 747 пилотов. Сообщается, что все остальные стали жертвами космических аварий, нехватки топлива и иных непредвиденных обстоятельств. Если персонаж игрока в Elite Dangerous умирает, то он может возродиться в безопасном месте. Но это означает выбывание из экспедиции.

В общей сложности за 152 дня в пути члены виртуальной экспедиции прошли более одного миллиарда световых лет. По первоначальному плану, после достижения Beagle Point все пилоты должны вернуться обратно в систему Pallaeni. Предполагалось, что дорога туда и обратно займёт у геймеров восемь месяцев.

Напомним, ивент Distant Worlds 2 стартовал в январе 2019 года. Геймеры планировали совершить самое длительное космическое путешествие в истории игры. Во время экспедиции пользователи могут собирать ценные ресурсы и сражаться с другими игроками.

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