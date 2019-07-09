Чанша, Китай, , 11:02 — REGNUM

Соревнование на задержку дыхания под водой прошло в столице провинции Хунань городе Чанша в Китае с участием тысячи участников, сообщает агентство Синьхуа.

Записавшиеся участники собрались в 9:00 по местному времени 8 июля в парке отдыха «Окно в мир» с бадьёй воды перед собой. Спустя две минуты приготовлений, соперники окунули свои головы в воду, чтобы выяснить, кто может дольше всех обойтись без воздуха.

Мужнина по фамилии Ли из Чанша победил в соревновании, задержав дыхание на четыре минуты и тринадцать секунд, заработав титул чемпиона и денежный приз в размере 1999 юаней.

Отметим, что тренировка задержки дыхания без присмотра специалиста может привести к печальному исходу. Так, житель Пермского края погиб в 2012 году отрабатывая задержку дыхания в бассейне под водой.

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