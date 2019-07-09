Сан-Сальвадор, , 11:06 — REGNUM

Власти Сальвадора ввели режим чрезвычайного положения во всех уголовно-исправительных учреждениях страны. Причиной послужила неблагоприятная криминогенная обстановка, которой традиционно отличается Сальвадор. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что заключённые будут находиться в камерах на протяжении всего времени суток до тех пор пока в стране не прекратятся убийства и вымогательства. «Прекратите убивать. Если вы прекратите убивать, ваши друзья, находящиеся за решёткой, увидят солнечный свет, они смогут заняться спортом», — обратился с призывом к криминалитету глава государства после совещания Совета безопасности.

Президент отметил, что благодаря усиленным мерам безопасности, удалось сократить количество убийств в тюрьмах. Букеле также заверил, что число убийств, совершаемых за один день, сократилось с 12,7 до 7,2.